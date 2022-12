Reobre dos mesos després el túnel de Tresponts

Andorra la VellaEl túnel de Tresponts, a la carretera C-14 torna a estar obert al trànsit des d'aquest divendres a primera hora de la tarda, tal com informa Ràdio Seu. L'anunci l'ha fet aquest migdia el conseller de Territori de la Generalitat, Juli Fernández, en el marc de la visita que ha fet a Port Ainé en el marc de l'inici de la temporada d'hivern a les estacions d'esquí i muntanya del grup FGC.

La galeria, que es va inaugurar ara fa poc més d'un any, ha estat tancada al llarg de més de dos mesos, des que el 21 de setembre passat s'hi va prohibir la circulació tot adduint motius de seguretat relacionats amb la ventilació. Concretament, es va detectar una incidència en un dels vuit ventiladors de la galeria principal. Mentre els operaris han reparat l'avaria, els vehicles han hagut de circular per l'antiga carretera, que discorre per un tram sinuós. Ara, amb l'avaria solucionada, els vehicles poden tornar a circular pel seu interior.

Al llarg d'aquest temps, veïns i institucions de l'Alt Urgell s'han queixat per la prolongació d'aquest tancament i han exigit més diligència en la reparació. Tot i que el Departament de Territori s'havia compromès a resoldre la problemàtica abans no s'acabés el novembre, finalment s'ha allargat fins aquest divendres, just el dia que comença a augmentar-hi el trànsit -sobretot provinent de l'àrea de Barcelona- pel llarg pont de la Puríssima d'enguany.