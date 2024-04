Un resident italià circulava a Andorra malgrat que li havien retirat el carnet a França

Andorra la VellaLa Justícia francesa va retirar dos mesos el permís de conduir a un home de nacionalitat italiana i resident al Principat per circular amb excés de velocitat prop de la localitat de Frejus. Al dia següent va denunciar la pèrdua de permís de conduir a la policia andorrana assegurant que ni sabia on ni quan l'havia perdut. Amb la denúncia va anar al Servei de Tràmits de Govern i va demanar un duplicat amb el qual ja podia conduir. Les autoritats andorranes van tenir coneixement dels fets i la Fiscalia va presentar una acció contra l'home per un delicte major de creació mediata i ús de document no veraç.

L'home es va defensar afirmant que com no té coneixements de francès ni de català es pensava que la retirada del carnet i de la carta groga significava només que no podia conduir a França, però sí a Andorra. Per tant, no tenia cap mala fe quan va fer els tràmits pels duplicats i que en tot cas l'únic que va passar és que s'equivoqués de procediment. La seva defensa es basava en què com no entenia ben bé el que li deien, ni quan se li va retirar el permís a França ni amb la policia d'Andorra, va considerar que podia dir que l'havia perdut per tenir una còpia.

L'home ha estat condemnat a sis mesos de presó condicional perquè el Tribunal de Corts ha considerat que va tenir la intenció d'enganyar perquè va mentir quan va afirmar davant de la policia que no sabia quan havia perdut el carnet. L'home, amb les dificultats idiomàtiques que es vulgui, va voler ocultar el fet que li havia estat retirat el permís i va provar la petició del duplicat d'acord amb una pèrdua inexistent.