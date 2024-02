Restablerta la circulació de la C-14 a Bassella

Andorra la VellaEls pagesos de l'Alt Urgell i de comarques veïnes que han tallat la carretera C-14 a Bassella al llarg dels darrers tres dies han decidit aixecar el tall aquest dijous a la tarda. Tal com informa Ràdio Seu, la mesura s'ha fet efectiva cap a 2/4 de 5 de la tarda, pocs minuts després que el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Marscort, comparegués davant els mitjans de comunicació a Barcelona per anunciar els resultats de la reunió que, ara sí, ha mantingut amb els representants de les organitzacions agràries.

Mascort ha assegurat que la Generalitat ha acceptat bona part de les demandes que li han traslladat, si bé amb algunes d'elles fa falta veure com es concretaran. Per això, en alguns dels talls de carretera que hi ha organitzats encara han de decidir en assemblea si finalitzen la mobilització. En aquest sentit, alguns dels concentrats fins avui a Bassella no han descartat mantenir les mobilitzacions el cap de setmana i, si s'escau, portar-les fins i tot a llocs "més estratègics".