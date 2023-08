Reticències a Andorra pel boicot instat pels CDR a la Vuelta a Espanya

Andorra la VellaEls Comitès de Defensa de la República s’han mobilitzat perquè volen boicotejar el pas de la Vuelta a España pels territoris que consideren que formen part dels Països Catalans. I inclouen Andorra. Els CDR volen que els ciutadans d’aquests territoris facin notar el seu rebuig fent pintades de protesta en les carreteres per on passa la cursa i, a més, es portin senyeres i estelades perquè la reivindicació es faci visible durant la retransmissió televisiva. “Per no deixar ni un pam de net”, l’associació independentista proposa fer pintades com “Spain is a fascist state”, “Catalonia is not Spain” o “Freedom for Catalonia”, entre d’altres. Això significa que estan fent una crida perquè a les carreteres andorranes per on passa la Vuelta també es facin les pintades de protesta.

Aquesta acció ha provocat reaccions negatives per part de ciutadans d’Andorra que consideren que no s’ha d’involucrar el Principat en aquesta reivindicació. Diferents persones han deixat clara la seva disconforitat amb què es vulgui utilitzar el pas de la Vuelta per Andorra per fer reclamacions polítiques independentistes que estan fora de l’escenari polític del Principat.