Revenda de forfets a 50€

La polèmica sobre si hi ha turistes a pistes suma cada dia nous arguments de debat. Al temor de què algun esquiador no resident es faci mal, o a la veracitat de les fotos i vídeos que molts aficionats a l’esquí o el surf de neu publiquen a les seves xarxes socials s’hi ha afegit ara una nova controvèrsia: la revenda de forfets.

Als aparcaments d’algunes estacions d’esquí no és complicat trobar-se amb desenes de vehicles amb matrícula espanyola o francesa i, en menor mesura, d’altres països. I prop d’aquests vehicles, mentre els esquiadors visitants es farguen l’equipament, alguna persona que els demana si tenen forfet. Si la resposta és negativa els expliquen les dificultats que tindrien per comprar-ne un i els n’ofereixen a 50 euros. Un marge de fins a 30 euros per cada forfet venut. Un negoci fruit de la picaresca que posa en risc la credibilitat de les estacions i del mateix Govern. Tot i això, segons va poder comprovar aquest diari el cap de setmana passat, hi ha hagut turistes que han pogut comprar el forfet sense necessitat de pagar més del compte a la revenda.

Fonts dels camps de neu consultats per aquest mitjà expliquen que totes les estacions andorranes comparteixen les mateixes polítiques de venda de forfets i són conseqüents amb l'aplicació de la normativa vigent. No obstant, reconeixen que “després el que faci la gent amb els seus forfets són coses que passen fora de la nostra capacitat de control”. Afegeixen que per intentar controlar els esquiadors que vénen de fora d'Andorra “vam desactivar des de principi de temporada la venda online i només la fem a 'guixetes'. Només es pot comprar el forfet del dia a taquilla. A més, són forfets no consecutius, no es poden comprar per a tot el cap de setmana. Les màquines expenedores només venen el forfet natura, l'skimo, tota la resta està desactivat. Demanem un document en vigor, o passaport o residència al país (el verd), no ens serveix el carnet de la CASS (el groc) perquè no té data d'expedició ni vigència. Estem intentant posar tots els filtres possibles per evitar intromissions però és molt difícil de controlar”.