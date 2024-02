Rialp i Alins prohibeixen el consum d'aigua de boca per la presència de químics

Andorra la VellaLes poblacions de Rialp i Alins s'han afegit aquest dijous a Sorpe (Alt Àneu) i Peramea (Baix Pallars) en la prohibició temporal, fins a nou avís, del consum d'aigua de boca per beure o per cuinar, per la detecció de nonilfenol, un component químic vinculat als detergents industrials.

El nonilfenol és un component químic associat a detergents industrials que només s'inclou a les analítiques des del mes de setembre passat, a causa d'una nova normativa de control més estricta ja que ha incorporat "quatre nou paràmetres emergents contaminants", dos d'ells associats a fàrmacs i altres dos a productes de neteja, segons recull Ràdio Seu a partir de fonts de la Diputació de Lleida.

L'ens provincial ha avançat que, com en els dos casos anteriors, pagarà per via d'urgència les despeses de subministrar aigua potable als ajuntaments afectats, mitjançant garrafes, mentre no es resolguin aquestes incidències. Ara cal saber per què els sistemes de depuració de totes aquestes poblacions han fallat a l'hora d'evitar la presència d'aquest component.