Risc de col·lapse de la construcció a l'hivern per la manca d'abocadors

Andorra la VellaEls únics abocadors oberts són el del pic del Maià i el de la Rabassa, i la manca d'aquests espais podria tenir conseqüències greus sobre el sector de la construcció aquest hivern. Els comuns alerten que tenen grans dificultats per trobar terrenys que puguin assumir la tasca i titllen la situació de "complicada i urgent", tal com recull RTVA.

Cal tenir en compte que el sector no s'atura i, a més, no para de créixer i això provoca que faltin espais on dipositar la terra. Segons Francesc Camp, el cònsol major de Canillo, es treballa en diferents alternatives. Una és en centres de transferència per guardar terra durant l'hivern i, una altra, abocadors unitaris per valls. És a dir, un per a la Massana i Ordino, un altre per a Encamp i Canillo i un tercer per a Sant Julià, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. "La vall central, la vall del Nord i la vall d'Orient haurien de tenir com a mínim el seu abocador o com a mínim un centre de transferència", explica Camp.