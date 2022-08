Robatoris i vandalisme a les senyalitzacions de diversos miradors del Pirineu

Alt UrgellEl Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha detectat robatoris i actes de vandalisme a alguns senyals del projecte Camina Pirineus, segons informa Ràdio Seu. Alguns dels actes s'han dut a terme amb eines com discos radials, entre altres, per fer saltar cargols d'alta seguretat. L'últim robatori va tenir lloc a Alàs i Cerc, on es va robar un plafó panoràmic del mirador de les Peces. I altres plafons i cartells d'altres indrets com el mirador de Toloriu, el de la Serra de les Canals i de Sant Antoni de Tossal han patit la mateixa sort. Els equipaments robats o fets malbé s'hauran de tornar a fer i instal·lar.

Martí Riera, president del Consell Comarcal, assegura que "és lamentable el comportament vandàlic d'alguns individus amb els bens públics". També apunta que aquestes accions fan mal a la imatge de la comarca. El Consell Comarcal demana a les persones que observin qualsevol desperfecte a la senyalització del projecte Camina Pirineus que la comuniquin a l'apartat d'incidències de la web del projecte.