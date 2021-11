Rossell, sobre els incidents durant l'Andorra - Polònia: "En tot moment la situació va estar sota control"

Andorra la VellaSobre els incidents que es van donar divendres de la setmana passada durant el partit entre les seleccions d'Andorra i Polònia, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha manifestat que "en tot moment la situació va estar sota control" i ha incidit en el fet que es va tractar de "petits incidents". Ha afegit que es van detenir dues persones i que en cap moment es va perdre el control ni hi va haver "cap problema de seguretat". En aquest sentit, ha detallat que es van destinar 79 efectius al dispositiu i que per preparar-lo es va parlar prèviament amb la federació de futbol, la FIFA, la UEFA i fins i tot la Interpol de Polònia.

Pel que fa a l'accés a edificis particulars d'alguns dels aficionats, ha manifestat que van tenir lloc perquè les portes eren obertes i que fins i tot alguns veïns van deixar que entressin a casa seva perquè veiessin el partit "des de les seves terrasses". A preguntes del conseller socialdemòcrata Roger Padreny ha destacat que cada esdeveniment esportiu és diferent i que les seves característiques són analitzades de manera individualitzada per poder posar en marxa el dispositiu adequat. Ha puntualitzat que es van detenir dues persones i que les tretze trucades d'alerta que es van rebre van ser "totes ateses".

El titular d'Interior també ha incidit en el fet que dos dies abans del matx hi va haver controls a les fronteres i que es va verificar la identitat d'un centenar de persones, algunes de les quals no van poder entrar al país. I també ha volgut deixar clar que hi havia identificats uns 25 aficionats que podien ser "més conflictius" i que van estar "controlats en tot moment".

Relacions amb Turquia i Hongria

D'altra banda, les relacions diplomàtiques d'Andorra amb països com Hongria i Turquia han estat motiu de debat entre el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López; la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach i el cap de Govern, Xavier Espot. López ha lamentat que s'hagi "normalitzat" i fins i tot rebut amb "tots els honors" l'ambaixador de Turquia i el ministre d'Afers Exteriors d'Hongria quan són dos països que han demostrat "poc respecte" per certs drets de col·lectius com l'LGTBIQ, les dones, i els infants i adolescents. Ubach li ha recordat que fa molts anys que Andorra té relacions diplomàtiques amb els dos estats; que formen part d'organismes internacionals com el Consell d'Europa i que són governs que han estat "elegits democràticament". En aquest sentit, Espot ha reiterat les paraules d'Ubach recordant que el fet que formin part d'organismes internacionals suposa que són aquests els que han de vetllar pel compliment dels drets. "No ens pertoca jutjar a nosaltres" ha remarcat i ha recordat que "l'obligació" del Govern si ve al país un ministre o un ambaixador d'un país amb el qual es té relacions diplomàtiques és que "sigui rebut amb tots els honors". López ha manifestat que es podrien prioritzar altres relacions amb països "més rellevants", com el Regne Unit i que no demostren aquestes actituds envers els drets humans.

Tancament de La Salle

A l'últim, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha manifestat que cap estudiant s'ha vist afectat pel tancament de la Universitat Oberta La Salle i ha incidit en el fet que "no ve (motivat) per irregularitats" sinó per qüestions econòmiques i que per tant no s'ha posat en dubte "la qualitat" dels títols que s'han atorgat. En aquest sentit, la titular d'Educació ha reiterat que el Govern treballa perquè cada vegada hi hagi més oferta educativa, però que es vol garantir que hi hagi "molta exigència" i que els títols que atorga l'Estat compleixin tots els requisits. Per aquest motiu, ha recordat, s'ha encarregat un estudi específic.