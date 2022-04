Rússia assegura que ha capturat Mariúpol

Andorra la VellaEl ministre de Defensa de Rússia, Serguei Xoigú, assegura que Mariúpol ja ha caigut en mans de les tropes russes, tot i que encara hi ha soldats ucraïnesos defensant la planta metal·lúrgica d'Azovstal. Segons Xoigú, però, la planta està completament bloquejada i la ciutat es dona per conquerida. No obstant això, segons aquesta informació, que tampoc no ha pogut ser verificada, la planta d'Azovstal, últim reducte ucraïnès a la ciutat, no ha estat capturada, sinó que està totalment encerclada.

El ministre diu que Rússia ha evacuat més de 142.000 civils de Mariúpol i la situació ara està calmada. La informació que ha aparegut en mitjans russos cita també el president rus, Vladímir Putin, felicitant Xoigu per l'èxit de l'operació i indicant que no cal assaltar la planta d'Azovstal, sinó que s'ha de bloquejar perquè ni tan sols "una mosca" pugui passar.