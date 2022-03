S'acosta el Dia del Pare, però no a tot el món se celebra el 19 de març

Andorra la VellaEl 19 de març, la data escollida a Andorra per fer un homenatge als nostres progenitors, és també el Dia del Pare a Espanya, Portugal, Itàlia, el Marroc, Bolívia, Croàcia, Hondures i Moçambic. I poc més, perquè per estrany que sembli, no és així a la resta de països del món. Semblaria lògic que el dia del pare fos, universalment, el 19 de març, quan se celebra Sant Josep, el pare per antonomàsia de tots els cristians, però no és així.

Hi ha més de 70 països repartits pels cinc continents, que ho celebren sempre el tercer diumenge de juny. França, el Regne Unit, els Països Baixos, Turquia, el Japó, Sud-àfrica, Mèxic, el Canadà, el Japó, molts països de Sud Amèrica, de l'Àfrica, i els Estats Units, tenen assenyalada aquesta data per honrar al seu pare. De fet, l'origen d'aquesta data es va produir als EUA, quan la nord-americana Sonora Louise Smart Dodd volia honrar al seu pare, qui la va criar sola a ella i els seus sis germans després de la mort de la seva mare. Sonora va aconseguir que el seu homenatge, que celebrava el 19 de juny coincidint amb l'aniversari del seu pare, s'estengués a tot el país. Es va fer tan popular que el 1972 el president Richard Nixon va convertir la data en una festa nacional i per facilitar-ho, va establir-la en el tercer diumenge de juny, que s'aproxima sempre al 19 de juny.

En el que sí coincidim tots és en fer un detall al nostre progenitor. I si bé quan som petits acostumem a fer-lo manualment, de grans, busquem algun regal que sorprengui i agradi al pare.

