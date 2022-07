S'engega la campanya de la quarta dosi a les residències

Andorra la VellaLes persones de 85 o més anys, ja poden reservar hora per a l'administració de la quarta dosi contra la covid-19. Segons va informar Govern ahir a la roda de premsa posterior al consell de ministres, hi havia 19 persones majors de 85 anys que ja estaven inscrites per inocular-se aquesta dosi. Els padrins que se situen en aquesta franja d'edat poden trucar al 821955 entre les 8 h i les 15:30 h per reservar hora des d'ahir. A més, avui comença la campanya a les residències. Les franges d'edat per a la vacunació aniran baixant progressivament, com s'ha fet a les campanyes anteriors.

CAMPANYA VACUNACIÓ DE LA COVID-19.

Quarta dosi (2a dosi de record).



Les persones de 85 o més anys poden trucar al 821955 entre les 8 h i les 15.30 h per reservar hora per a l'administració del vaccí. pic.twitter.com/vm2jCXq8wk — Govern d'Andorra (@GovernAndorra) 21 de julio de 2022