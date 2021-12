Sabors d'Hivern per animar la gent a sortir de casa

Escaldes-EngordanyEscaldes-Engordany celebra des d'aquest cap de setmana la segona edició del Sabors d'Hivern, una cita que busca "animar la gent de la parròquia que surti, que gaudeixin de la música feta per gent d'Andorra, dels seus artesans i dels restauradors", tal com ha explicat la consellera de Promoció i Dinamització Turística i Econòmica, Meritxell Massoni. La cita havia de ser inaugurada divendres, però el mal temps ho va impedir i va arrencar amb normalitat ja dissabte i diumenge amb diverses propostes com tallers per als infants i música en directe. Aquest dilluns s'ha fet la inauguració oficial de la cita, que s'allargarà fins al diumenge.

Tal com ha recordat Massoni, a l'estiu s'han celebrat dues edicions del Sabors d'Estiu i l'any passat va tenir lloc la primera del Sabors d'Hivern. La bona acollida de la cita ha fet que el comú la torni a programar, en aquest cas amb canvi d'ubicació. Així, tal com ha comentat la consellera a l'estiu es va fer a la plaça de l'església "per dinamitzar la part alta" i en aquesta ocasió es volia "enfocar" la cita més als infants, "que tinguessin activitats per fer cada dia a partir de les cinc", i per això es va pensar en el parc de la Mola, perquè quan surtin d'escola s'hi puguin apropar. D'aquesta manera, a les cinc de la tarda poden gaudir cada dia de propostes com contacontes i tallers. A dos quarts de set, s'ofereixen actuacions musicals amb músics d'Andorra.

Tal com s'ha comentat, la cita ha arrencat aquest cap de setmana i ha anat "sorprenentment bé", ha destacat Massoni, que admet que estaven a l'expectativa tenint en compte que la nova ubicació està una mica allunyada de l'eix comercial. El fet que estigui a la sortida de Caldea ha fet, però, que al llarg del dissabte i el diumenge hi hagi hagut força visites i sobretot, "gent del país, que és el que preteníem", valora.

Aquest dilluns el públic ha pogut gaudir de l'actuació de Shuffle Express i els més petits d'un taller de treballs manuals de Nadal, que han complementat l'oferta de gastronomia que ofereixen els restauradors del país i també les paradetes amb articles artesans.