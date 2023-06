Saetde podria ampliar-se a la zona del Pic del Maià

EncampSaetde té inclosa dins de la concessió per 70 anys per part d’Encamp la zona del Pic de Maia. Els terrenys del Pic de Maià (2.615 metres) mai es van arribar a desenvolupar comercialment i són part important de l’aposta que podria fer la societat que lidera Joan Viladomat amb l’adjudicació de la nova concessió a 50 anys que està negociant amb el comú d’Encamp. Els terrenys del Pic del Maià podrien acabar acollint una ‘nova’ estació que s’uniria a Pas de la Casa-Grau Roig. La concessió està previst que pugui ser adjudicada al setembre, segons ha explicat la cònsol major d’Encamp Laura Mas a Ràdio Nacional. Hi haurà una reunió de poble on s’explicarà el projecte als ciutadans de la parròquia.

Saetde, a efectes pràctics, és l’única empresa que pot optar a la concessió perquè encara li queden 16 anys dels 70 als quals es va fer el contracte i si Encamp adjudiqués a una altra societat hauria d’indemnitzar al grup que lidera Viladomat. Sobre el paper estem parlant un domini esquiable d’uns 400 quilòmetres de pistes. En el nou contracte Saetde mantindrà el Pic de Maià i pot fer la nova estació d’esquí que es connecti amb l’actual Pas de la Casa-Grau Roig. La superfície a la zona del Maià és equivalent a tot el que seria el domini esquiable actual de la societat i, per tant, en cas que s’engegués una nova estació molt possiblement seria només en una part dels terrenys. El més important del projecte és que una part de Saetde quedaria amb unes condicions de menys impacte de la falta de neu.