Salut retira la mascareta de gimnasos, activitats extraescolars i llars d'infants

Andorra la VellaLa millora de la situació sanitària al país ha propiciat una nova flexibilització de les mesures per prevenir la propagació del coronavirus. Ho ha manifestat aquest dimecres en roda de premsa el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, qui ha anunciat que ja no serà necessària la utilització de la mascareta en gimnasos i equipaments esportius, sempre que es pugui mantenir una distància d'1,5 metres entre usuaris, en les llars d'infants per part dels educadors i, en l'àmbit general, a les activitats extraescolars.

A més, ha apuntat que l'estabilitat de la pandèmia també permet recuperar les agrupacions de fins a deu persones i les activitats fora dels centres de dia i cases pairals. "A poc a poc enfilem un cert retorn a la normalitat que esperem que es vagi consolidant durant les pròximes setmanes", ha asseverat.

En referència a l'actualització de les dades, Jover ha anunciat que durant la darrera jornada s'han diagnosticat un total de 84 nous positius i s'han atorgat 71 altes, unes xifres que situen el nombre de casos actius en els 578. Els casos totals des de l'inici de la pandèmia se situen en 38.249, de les quals 37.520 s'han recuperat. Les defuncions relacionades amb el coronavirus es mantenen estables amb 151 traspassos.

Quant a la pressió sanitària a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, el ministre ha manifestat que hi ha hagut una disminució de les persones ingressades a planta, per la qual actualment hi ha nou pacients, i a la Unitat de Cures Intensives (UCI) n'hi ha quatre, tres sota ventilació mecànica. Respecte a l'afectació de virus al sistema educatiu, només hi ha dotze aules sota vigilància passiva.

El ministre ha posat de manifest que aquest divendres el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, viatjaran a Barcelona per mantenir una reunió amb la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugenia Gay, i amb la ministra de Sanitat, Carolina Darias, per repassar l'actualitat sanitària, comentar els diferents afers bilaterals entre ambdós països i, aprofitant la presència dels ministres, també s'abordarà la cooperació sanitària entre Espanya i Andorra.

Increment de les tarifes als centres sociosanitaris

Qüestionat sobre els motius de l'increment de les tarifes als centres sociosanitaris, Jover ha indicat que aquest es deu a un canvi d'enfocament en l'oferta, la qual ha afirmat que "no responia al servei que necessitaven les persones", ja que se centrava en un model "obsolet", el medicalitzat. Així doncs, ha assenyalat que s'ha afegit un acompanyament personalitzat a l'autonomia de les persones amb la voluntat de "millorar la seva qualitat de vida".

El titular de Finances i portaveu ha puntualitzat que l'encariment de les tarifes també fa referència a un equilibri amb els costos que representa el servei, els quals superaven el que fins al moment pagaven els usuaris. Tot i això, ha matisat que el Govern donarà ajuda i suport a les persones amb menys recursos que no puguin fer front a la tarifa perquè "cap ciutadà es quedi sense aquest acompanyament", per la qual cosa, en funció de la seva capacitat financera, "li farem pagar una tarifa realista a les seves possibilitats".

Anul·lació últim concert de l'Andorra Mountain Music d'hivern

Andorra Turisme ha anul·lat el darrer concert previst en el marc de la celebració de l'Andorra Mountain Music. Es tracta del de Dimitri Vegas & Like Mike, que s'havia de celebrar el 12 de març i que, tal com figura a la pàgina web de l'organisme, queda posposat fins a nova data, però informen que les entrades es poden utilitzar per accedir al concert d'aquest dissabte de Timmy Trumpet, mantenir-les per quan es reprogrami o sol·licitar el reemborsament de l'import. De moment no es coneixen els motius que haurien portat a Andorra Turisme a cancel·lar l'espectacle ni el nombre de tiquets que s'haurien venut.