Salut retirarà, amb restriccions, l'ús del passaport covid

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, proposarà al consell de ministre d'aquest dimecres de retirar l'obligatorietat del passaport Covid. Ho ha anunciat durant la compareixença que ha fet aquest dimarts a la tarda davant de la comissió legislativa de Sanitat. "El certificat Covid té poca importància actualment", ha expressat el ministre, qui ha avançat que la intenció seria només mantenir-lo en els espais més sensibles com els centre sociosanitaris, els centres de dia i les cases pairals per tenir "una capa més de seguretat". D'aquesta manera, es preveu eliminar el certificat de la restauració i dels actes socials, culturals i esportius.

D'altra banda, el Govern no preveu, de moment, retirar la mascareta dels espais interiors com ha fet França. Benazet ha explicat que els moviments demogràfics que té Andorra són un punt de feblesa i "no podem prendre decisions similars a Espanya i França". "La mascareta a espais interiors, per un criteri de prudència, encara la mantindria", ja que la infecció amb la variant Òmicron encara s'estén molt ràpidament, ha indicat. En aquest sentit, ha manifestat que les mesures s'han de prendre amb prudència i sempre considerant aspectes sanitaris i econòmics. "Aixecar la utilització de mascaretes a espais tancats no afecta l'economia", ha afegit.

Tot i així, el ministre ha reiterat que actualment la pandèmia està controlada amb aquesta variant i només ingressen a l'hospital persones fràgils o immunodeprimides o no vacunades. "Ara s'han de protegir aquests grups més vulnerables", ha comentat el ministre. En aquest sentit, ha informat que a partir d'ara hi haurà petits repunts per les interaccions socials, però ha emfasitzat que cal aprendre a viure amb el virus. "Ens hem de despreocupar", i, per tant, no considera que calgui un comptatge diari dels casos, ha informat. De la mateixa manera, Salut també la intenció d'alleugerir el confinament dels contactes.