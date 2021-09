Sant Julià espera col·laborar amb INEFC Pirineus aquest any

Sant Julià de LòriaJosep Majoral espera signar algun conveni de col·laboració amb INEFC Pirineus durant el que queda d'any amb la voluntat de continuar impulsant el concepte de Sant Julià de Lòria com a 'Ciutat universitària'. Segons ha confirmat el cònsol major lauredià a l'ANA, ja s'han establert contactes i s'han dut a terme reunions tant amb el fins aquest dissabte alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, com amb INEFC Pirineus amb l'objectiu d'establir sinergies que beneficiïn ambdues parts.

Tal com ha detallat el cònsol, malgrat que encara queda feina al davant per arribar a l'objectiu final, la idea és que els estudiants d'INEFC puguin disposar de més serveis i equipaments dels que tenen al seu territori. En aquest sentit, els futurs convenis que se signin permetrien que Sant Julià oferís als estudiants, per exemple, instal·lacions com les pistes d'esquí de fons de la Rabassa o equipaments com el Centre esportiu per tal de potenciar la formació dels joves.

Per contrapartida, Majoral assegura que el comú faria "un petit pas més en l'objectiu que perseguim com a corporació", com és el fet d'assolir el reconeixement de vila universitària, generar moviment i apropar joves talents a la parròquia. Es tracta d'un projecte, per tant, que "veiem molt interessant", ha afegit, però, tot i això, el cònsol recorda que actualment només són 40 els alumnes matriculats a INFEC Pirineus, per la qual cosa primer cal "deixar que se situïn" per, posteriorment, començar a treballar.

Des de la visió de Fàbrega, l'eventualitat que es construeixi una residència universitària laurediana que també pugui arribar a donar cobertura al centre alturgellenc "seria molt positiu". A més, l'alcalde ja va assegurar en una recent entrevista a aquest mitjà que des d'INFEC Pirienus consideren que la universitat no és només formació, ja que hi ha una altra part important com és la recerca, "i aquí també s'han de treballar moltes sinergies amb el Principat".