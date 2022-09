Sant Julià de Lòria reprendrà el projecte de la xarxa de calor a la parròquia

Sant Julià de LòriaFa temps que el projecte de la xarxa de calor està encallat, però des del comú de Sant Julià es planteja ara la idea de reactivar-lo, tal com informa RTVA. Això es deu al fet que Govern ha fet les primeres passes per donar-hi solució amb un plec de bases per treure'l a concurs. I és que, tal com està plantejat, té un enfocament d'economia circular.

Es tractaria de recollir branques dels boscos de la parròquia, transformar-les en estella, cremar-la en una caldera i, per últim, subministrar l'energia generada als edificis públics en forma d'aigua. El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, que entre els edificis beneficiats hi serien l'escola francesa, l'andorrana, el centre esportiu, la universitat, el centre cultural i casa comuna. És a dir, els grans consumidors.

El projecte, però, ha trobat esculls. Un dels més importants és que no tothom veu amb bons ulls que la caldera s'hagi d'ubicar al pati de l'escola andorrana. Majoral esmenta que cal valorar si val la pena perdre 20 metres quadrats de pati a canvi d'aquesta autosuficiència.

El cònsol major té clar que es tracta d'un projecte imprescindible i que els faria complir sobradament els objectius d'estalvi energètic que demana Govern.