Sant Julià manté el dèficit i tanca el primer semestre amb un superàvit de 63.000 euros

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha tancat el primer semestre de l'any amb un balanç positiu de 63.167,72 euros, amb una execució pressupostària dels ingressos i de les despeses del 38,55% i del 33,45%, respectivament. En aquest punt, l'oposició de Desperta Laurèdia s'ha mostrat crítica amb la majoria per presentar el tancament del primer trimestre amb un superàvit de 700.000 euros, el qual consideraven que era irreal. Per la seva banda, el cònsol major, Josep Majoral, ha reiterat que la voluntat de la corporació és arribar a final d'any amb uns "pressupostos equilibrats" i si es pogués, amb superàvit, però "mai anirem a generar cap dèficit a nivell pressupostari". De fet, l'endeutament del comú a 30 de juny se situa en el 117% de l'import formalitzat, el que equival a 16,9 milions d'euros.

Majoral ha informat que la corba del pressupost fluctua molt en funció dels moments de cobrament del comú o fins tot dels pagaments. "El 80% de la facturació comença a partir d'aquest mes" amb la voluntat de mantenir equilibrades les despeses amb els ingressos, ha indicat el cònsol. Per aquest motiu, les adjudicacions de les obres més importants, com la de la plaça Rocacorba, s'adjudicaran a finals d'any. A més, també s'ha mostrat crític amb l'oposició per criticar tant el gran superàvit del primer trimestre, com també per fer-ho amb el pressupost més ajustat d'aquest semestre.

Un dels altres principals punts de la sessió de consell de comú d'aquest dilluns, ha girat al voltant del lloguer de les carpes pel mercat de Rocacorba, les quals tenen un cost de 15.000 euros mensuals, que equivaldrien a 180.000 euros anuals. El conseller de Desperta Laurèdia, Cerni Cairat, ha exposat que l'interventor va fer constar en un informe l'alta despesa que suposava aquest lloguer i que calia cercar alternatives. "Hauríem de veure si per aquest import podem trobar altres alternatives per dinamitzar el barri de Rocacorba", ha manifestat, afegint que per tal de dinamitzar el barri, cal una reforma de l'avinguda Verge de Canòlich complerta des de l'entrada sud fins a la sortida nord, i que aquesta s'ha de fer conjuntament amb dels ciutadans de Sant Julià de Lòria.

En resposta, Majoral ha manifestat que no hi haurà cap altre mercat fins al mes de març i ha destacat que els preus venen marcats per un edicte d'un concurs públic. "Cal donar vida en aquesta zona" i cara l'any vinent s'està treballant amb un nou format, ha explicat el cònsol. Pel que fa a l'embelliment de l'avinguda Verge de Canòlich, la corporació vol treure un procés participatiu o concurs d'idees per estudiar la millor solució, sempre que s'adapti a les possibilitats del comú en termes econòmics i d'espai. "L'any vinent intentarem treure aquest procés participatiu per després intentar modular-ho i executar-ho en diverses fases", ha avançat Majoral.

D'altra banda, el comú també ha aprovat una modificació del reglament de compensacions pel personal adscrit al comú. Primer, s'ha decidit aprovar una modificació que afecta la treta de neu. Concretament, s'ha decidit ampliar l'equip fins a vuit persones de treball perquè els quatre que hi ha ara puguin formar els nous treballadors. A més, també s'han modificat els complements que es donen a aquests treballadors per estar de guàrdia. En la modificació s'especifica que el responsable ha de cobrar 250 euros nets i els treballadors 220 euros nets per a treballar fora-d'hores. El següent punt que s'ha afegit al reglament és la incorporació de les dietes dels treballadors fora del Principat, ja que fins ara no estaven incloses.

Ordinació conjunta de la vall del Madriu

L'oposició s'ha abstingut en la ratificació de les actes de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, i han preguntat a la majoria si disposaven d'informació sobre el fet que la parròquia d'Escaldes-Engordany sigui l'única de les quatre corporacions que encara no ha aprovat l'ordinació conjunta de la vall. Al seu torn, Majoral ha informat que estan a l'espera de rebre l'informe jurídic del comú escaldenc.

Així, ha manifestat que li agradaria poder disposar de l'informe amb temps per poder-lo estudiar i que la comissió del mes vinent sigui productiva. "Nosaltres hem de fer entendre al comú d'Escaldes-Engordany que no tenen raó, o a la inversa, que el comú escaldenc ens faci veure que hi ha alguna mancança en l'ordinació", ha declarat el cònsol major, assegurant que aquesta decisió arriba per sorpresa després que els quatre comuns implicats (Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella, Encamp i Escaldes-Engordany) presentessin l'ordinació en una roda de premsa de forma conjunta.

En tot cas, Majoral ha reiterat que l'importat és veure si hi ha alguna mancança per corregir-la i finalment poder tirar endavant aquesta ordinació. "Primer hem de veure l'informe i l'important és que hi hagi aquesta ordinació aprovada", ha emfasitzat, comentat que la gestió de la vall com fins ara és complicada, ja que cada parròquia té la seva pròpia ordinació, i no n'hi ha una de conjunta.

Finalment, la consellera de l'oposició, Sofia Cortesao, ha demanat a la majoria per la recuperació dels primers 30 minuts gratuïts a la zona blava. En aquest punt, Majoral ha insistit que encara estan treballant amb el departament de Circulació per tal de tenir una resposta clara i poder-la fer arribar a l'oposició.