Sant julià tanca el primer trimestre de l'any amb un superàvit de 700.000 euros i redueix l'endeutament fins als 17,2 milions d'euros

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha tancat la liquidació pressupostària del primer trimestre del 2021 amb un superàvit de 703.203,28 euros i amb un deute net formalitzat de 17,2 milions d'euros. En aquest sentit, el cònsol major, Josep Majoral, s'ha mostrat satisfet perquè des de finals 2019 fins a la data d'avui, s'ha reduït l'endeutament en més d'un milió d'euros. Concretament, a 31 de desembre del 2019 es trobava en 18,2 milions d'euros i a finals del 2020 se situava prop dels 17,5 milions. En percentatge, aquest deute se situa en un 119% del límit d'endeutament. D'altra banda, durant la sessió de consell de comú d'aquest dimecres, també s'ha aprovat l'acord institucional entre el Govern i els comuns per a pal·liar els impactes econòmics de la Covid-19. En aquest cas, l'aportació de la corporació laurediana al fons de solidaritat de l'executiu serà de 250.000 euros. Aquest punt ha estat aprovat amb els vots a favor de la majoria i amb l'abstenció dels consellers de l'oposició de Desperta Laurèdia.

Referent al tancament pressupostari del primer trimestre, Majoral també ha destacat que de forma general "s'ha reduït el dèficit de totes les societats exceptuant Naturlandia". Així, els 17,2 milions de deute es reparteixen en 8,54 per part del comú i amb 8,66 per part de les societats públiques. Durant aquests primers mesos de l'any, Sant Julià de Lòria ha executat un 18,33% dels ingressos i un 12,05% de les despeses, i s'ha ingressat 2,8 milions d'euros respecte als 1,7 gastats. De fet, el cònsol major ha reiterat que "el pressupost d'enguany està seguint el seu propi curs" i ha assegurat que les grans inversions previstes per aquest pressupost "s'adjudicaran a partir del setembre" com pot ser la plaça Rocacorba. Per altra banda, el conseller de Desperta Laurèdia, Cerni Cairat ha manifestat que és evident que el superàvit "és causat per la manca d'inversió, ja que només s'ha executat un 0,9% del total".

Un dels altres punts que ha generat un cert debat, ha estat l'aportació de 250.000 euros al fons solidari del Govern. En aquest punt, Cairat ha declarat que és molt positiu que es pugui acabar fent una aportació, tot i que ha reiterat que consideren que aquesta aportació hauria d'haver estat més significativa. "Considerem que el comú de Sant Julià, tenint en compte que acumula dos anys de superàvit, hauria pogut fer una aportació més en línia amb la resta de comuns", ha indicat el conseller de l'oposició. En resposta, Majoral ha manifestat que si fan superàvit és per intentar retornar la normalitat financera del comú, i ha defensat que han pres una decisió quan han estat segurs dels comptes. "Volíem tenir clar on podíem anar i com hi podíem anar", ha comentat el cònsol, reiterant que sempre han dit que la corporació seria solidària fins allà on pogués ser-ho.