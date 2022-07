El Servei Meteorològic estrena app

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic ha presentat aquest dimarts una actualització de l’aplicació mòbil amb la finalitat de fer-la més accessible, àgil, transparent i intuïtiva per al conjunt de la ciutadania. L’acció, tal com ha explicat el director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, s’emmarca en el procés de modernització del Servei Meteorològic iniciat el 2015, moment en què es van començar a obrir els canals d’informació meteorològica a la població. Així doncs, la nova app incorpora funcionalitats que fins ara no estaven disponibles i aporta “una sèrie de millores en relació amb l’anterior aplicatiu”, com ara la possibilitat de consultar la previsió i les alertes meteorològiques.