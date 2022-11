Els sindicats, decebuts per la proposta de Govern per l'increment dels salaris, cridaran a la mobilització

Andorra la VellaEl president de la Unió Sindical d'Andorra Gabriel Ubach s'ha mostrat molt crític amb l'anunci de Govern de proposar els agents socials un increment del 7% als salaris més baixos. Assegura que "les polítiques ultraliberals" de Demòcrates estan portant "a l'autodestrucció del país". També ha dit que "si Govern continua per aquest camí" no dubtaran en "cridar a la mobilització" dels treballadors i assalariats.

Ubach justifica la seva postura argumentant que porten tota la legislatura traslladant un objectiu clar a Govern, que és el de recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys per la classe treballadora. Afegeix que la crisi de carburants i preus actual, derivada del conflicte a Ucraïna, no ha fet més que accelerar una situació que fa anys que empitjora. Creu que "les polítiques lliberals de Govern per atreure capital estranger" han comportat una pujada de preus a l'habitatge i determinats serveis que no van preveure, i que està asfixiant cada vegada més les classes socials humils i mitjanes del Principat. La pujada anunciada respecte als salaris, per tant, es queda curta pel que respecta als sindicats, ja que pal·lia lleugerament problemàtiques derivades del context internacional actual, però no ataca el problema de fons.

Respecte a si considera que Govern els ha sentit a l'hora de dissenyar la seva proposta per apujar els salaris, Ubach té clar que no ha estat així. Exposa que respon a la postura de les empreses, que en cap moment l'han flexibilitzat segons el president de la Unió Sindical. Esgrimeix que ells sí que han estat més oberts a la negociació, i que els increments salarials que han demandat impliquen una pujada gradual, de manera que les empreses poguessin assumir-les malgrat les conseqüències de la covid-19 i la guerra a Ucraïna sobre l'economia.