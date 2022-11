La Seu sol·licita visites gratis dels veïns de l'Alt Urgell i Cerdanya a metges especialistes a l'Hospital d'Andorra

Andorra la VellaL'Ajuntament de la Seu ha demanat al govern de l’estat espanyol que activi un acord amb el seu homòleg d’Andorra per tal d’ampliar les prestacions de sanitat a què poden accedir els veïns de l’Alt Urgell i la Cerdanya lleidatana, usuaris dels serveis mèdics de la Fundació Hospital de la Seu. Aquest acord hauria de permetre els afiliats a la seguretat social espanyola d’aquestes dues comarques utilitzar l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, situat a la parròquia d’Escaldes-Engordany, i no haver de fer un desplaçament de com a mínim dues hores per anar a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

L’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, ha plantejat la necessitat d’establir aquest conveni marc al delegat del Govern de l’estat a les comarques de Lleida, José Crespín, en el transcurs d’una reunió celebrada a l’Ajuntament de la capital alt urgellenca. Viaplana ha remarcat a Crespín que aquest conveni està aturat al ministeri de Sanitat i, segona ha emfatitzat, «necessitem que es desencalli». L’acord hauria d’obrir als alt urgellencs i cerdans usuaris de l’Hospital de la Seu alguns serveis mèdics d’especialistes com ara en els àmbits de la dermatologia i nefrologia o la Unitat de Cures Intensives que no pot oferir ara el centre urgellenc. Actualment ja està en vigor un conveni primari que permet els veïns de l’Alt Urgell utilitzar l’Hospital d’Escaldes per a fer proves de diàlisi renal i d’anatomia patològica.

L’acord per aquesta cobertura mèdica es va establir fa dos anys però encara està pendent de ratificar-se a Madrid. El conveni establert fixa una quantitat d’uns 200.000 euros que la Generalitat, competent en matèria d’atenció sanitària, hauria de pagar al Govern d’Andorra cada any per cobrir la cobertura sanitària prestada a ciutadans catalans. Així ho recull el Regio7.

En la reunió entre Viaplana i Crespín, el representant del Govern de l’estat a les comarques de Lleida va anunciar l’execució, durant l’any que ve, d’un projecte de renovació del ferm de la carretera N-260. L’actuació es farà en un tram de gran volum de trànsit entre Adrall i Pont de Bar, el qual creua tot l’Urgellet assumint el trànsit que es dirigeix o prové d’Andorra en els itineraris cap a la Cerdanya i Lleida. En aquest àmbit, l’alcalde alt urgellenc va reclamar també la construcció de la rotonda de Montferrer així com una intervenció glogal sobre la xarxa viària del Pirineu:«la N-260 requereix una inversió molt més gran, que les valls del Pirineu s’han de connectar transversalment».