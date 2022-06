L'arma que els EUA enviaran a Ucraïna, que Moscou no té i que li pot causar estralls

BarcelonaEls Javelin nord-americans, entre altres llançamíssils antitancs portàtils que els governs occidentals han enviat a Ucraïna, són un element distintiu d'aquest conflicte que ha permès a les tropes de Kíiv resistir molt millor del que s'esperava a l'embat rus. Ara s'hi afegirà un altre tipus d'armament nord-americà que Moscou no té i que també pot causar estralls entre les tropes russes. Washington ha anunciat aquesta matinada que enviarà a l'exèrcit ucraïnès els HIMARS M142, que, segons Kíiv, els seran "crucials" contra l'artilleria russa.

Què és el HIMARS M142? El High Mobility Artillery Rocket System és un sistema múltiple de llançament de coets que normalment va instal·lat a sobre d'un camió de cinc tones o algun altre vehicle militar sobre rodes. A sobre del camió el llançador té força mobilitat per canviar de posició ràpidament després de disparar, i així reduir el risc de foc de contrabateria. Pot portar fins a sis coets o bé un míssil balístic tàctic ATACMS, que té un abast d'entre 180 i 300 quilòmetres. Fa dies que s'apuntava la possibilitat que els EUA fessin aquest enviament, que "en funció de la munició emprada, equilibraria la balança respecte a l'abast de l'artilleria", deia a Twitter l'analista militar Pol Molas. En funció de la munició, el HIMARS M142 podria atacar en profunditat les unitats d'artilleria russes. "Recordem que el que està permetent els progressos russos al Donbass és la concentració d'artillera", diu Molas, que no descarta tampoc que la munició utilitzada amb aquests sistemes permeti "un atac contra posicions a Crimea" com la base de Sebastòpol, que ara quedaria més a l'abast.

Moscou ja havia advertit que si Washington enviava munició de llarg abast capaç de colpejar territori rus des d'Ucraïna significaria "travessar una línia vermella", i és per això que membres del govern nord-americà s'han afanyat a deixar clar aquest dimecres que "els ucraïnesos utilitzaran aquests sistemes per repel·lir els avenços russos al territori ucraïnès, però no s'utilitzaran contra objectius en territori rus". Tot i així, queda clar que això no s'aplica a Crimea, que no ha estat reconeguda per cap país occidental com a territori rus i que Ucraïna continua considerant com a pròpia.

Els Estats Units enviaran a Ucraïna els HIMARS com a part d'un paquet d'armes de 700 milions de dòlars que s'anunciarà formalment aquest dimecres. "Ens hem mogut ràpidament per enviar a Ucraïna una quantitat important d'armes i municions perquè pugui lluitar al camp de batalla i estar en la posició més forta possible a la taula de negociacions", va escriure Biden en un article d'opinió publicat dimarts al New York Times per anunciar la seva decisió. La reacció de Moscou a l'anunci de Biden no s'ha fet esperar: des del Kremlin s'ha valorat la decisió de manera "extremadament negativa", en paraules del viceministre d'Afers Exteriors de Rússia, Serguei Riabkov, a l'agència de notícies estatal RIA Novosti.

Però el sistema nord-americà no serà l'única nova basa per a l'exèrcit ucraïnès, perquè Dinamarca va anunciar fa pocs dies també que enviarà a Ucraïna els seus míssils Harpoon amb les seves llançadores, que són les úniques capaces de llançar aquesta munició antivaixell també des de terra, explica Molas.

Poc després de l'anunci de Biden, el ministeri de Defensa rus va dir que les forces nuclears russes estan fent simulacres a la província d'Ivanovo, al nord-est de Moscou, i que un miler de soldats s'estan entrenant intensament amb més de 100 vehicles, inclosos els llançadors de míssils balístics intercontinentals Yars, segons Interfax. Rússia també ha completat les proves del seu míssil de creuer hipersònic Zircon i el desplegarà a finals d'any en una nova fragata de la seva flota del Nord, segons ha informat aquest dimecres l'estat major rus.