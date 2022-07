Sortida sociocultural a Pal per a una quarantena d'usuaris del TAD

Andorra la VellaL'àrea social de la Creu Roja Andorrana va celebrar aquest dissabte una nova sortida sociocultural per a les persones usuàries dels serveis de teleassistència, 'Sempre Acompanyats' i dels centres de dia. Una quarantena de padrines i padrins acompanyats, acompanyats per un grup de vint voluntaris, es van desplaçar fins a l'estació de Pal per gaudir d'una tarda en què el contacte amb la natura va ser el protagonista i on l'experiència d'accedir a aquest paratge amb el giny mecànic va ser per a molts una gran experiència.

La primera sortida d'aquest 2022 va ser el passat mes d'abril, després de diverses aturades degudes a la pandèmia. En el 2020, les sortides que de costum s'organitzen a partir de la primavera van quedar totes anul·lades i en el 2021 només se'n van poder fer un parell i una al novembre. Tot i ser al juliol, la participació va ser bona i s'hi van sumar més de quaranta padrins.

Aquesta tercera sortida de l'any proposava als usuaris anar a berenar a la muntanya, un àpat gentilesa de l'estació i de Cal Jordi, a Vallnord - Pal Arinsal accedint-hi mitjançant el telecabina. Des de l'entitat s'ha volgut recordar que més enllà de l'activitat en si, els usuaris gaudeixen molt el fet de poder compartir un moment amb altres persones.

Aquestes sortides busquen abans de tot l'intercanvi entre la gent gran, ja que és un moment de socialització important. Per a alguns és una de les poques estones al mes que interactuen en un entorn de lleure, més enllà dels intercanvis socials que poden tenir en les activitats del dia a dia.

Les sortides socioculturals de l'entitat s'organitzen des del 2004, sempre que és possible de forma mensual entre març i desembre i gràcies a la predisposició dels voluntaris. L'objectiu principal és pal·liar la solitud de la gent gran mitjançant propostes d'oci i de lleure diferents basades en cultura, l'esport, la natura o la música i que es desenvolupin al país o en zones frontereres. La pròxima està prevista per al mes de setembre.