Tall dels pagesos a l'N-230 a l'Alta Ribagorça i entre Puigcerdà i la frontera francesa

Andorra la VellaUna desena de tractors s'han aparcat a l'N-230 a l'Alta Ribagorça per fer sentir el malestar del sector de la pagesia. Segons recull Ràdio Seu, el tall és total per als camions, mentre que als turismes se'ls dona pas alternatiu. A la protesta de la Ribagorça s'hi han unit pagesos i ramaders del Pallars Sobirà i del Pallars Jussà i també d'aragonesos.

Els manifestants, que demanen solucions a la situació actual, han alertat que estan preparats per aguantar "hores" i esperen prendre una decisió aquest dimarts a la tarda sobre si aixequen el tall. Les principals reivindicacions dels pagesos de muntanya se centren en els danys que la fauna salvatge ocasiona tant a les pastures com de contagis de malalties.

El tall s'ha fet a l'N-230, abans del túnel de Vielha i just a la cruïlla amb l'Aragó.

D'altra banda, els ramaders i pagesos de la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Berguedà tallen des del matí la frontera amb França a Puigcerdà. No deixen tampoc circular els camions, però sí els veïns de la comarca que van amb el seu cotxe. En aquest cas, ja s'ha avançat que s'espera que el tall s'allargui fins dimecres a la nit. Des de Llívia, UP ha exigit que els productes agroalimentaris de fora la UE que es comercialitzen a Catalunya compleixin els mateixos requisits que els locals per evitar la competència deslleial.