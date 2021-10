Tancament temporal de l'aparcament del parc Central pel muntatge de la Fira

Andorra la VellaEl muntatge de l'envelat que acollirà la 42a edició de la Fira d'Andorra la Vella, que se celebrarà entre el 22 i el 24 d'octubre, s'iniciarà a primera hora del dilluns 4 d'octubre, per la qual cosa la instal·lació haurà de quedar lliure de cotxes. Per això, ja el diumenge dia 3 no es permetrà l'entrada de nous vehicles pels accessos del carrer Pere d'Urg i de l'avinguda Tarragona, informen des del comú d'Andorra la Vella.

Un cop muntada l'estructura, es reobrirà l'aparcament a partir de la tarda de divendres 8 i fins al dimarts 12, en previsió d'una important afluència de turistes espanyols amb motiu del pont del Pilar. Un cop transcorregut aquest període, continuarà el procés de muntatge de la Fira d'Andorra la Vella.

Quan s'hagi fet el desmuntatge de l'envelat, el pàrquing recuperarà les 540 places disponibles, a partir del 29 d'octubre, en previsió d'un nou període d'afluència turística amb motiu del pont de Tots Sants.

D'altra banda, entre el 3 i el 29 d'octubre, quedarà inhabilitada provisionalment la minideixalleria situada en aquest aparcament perquè l'accés estarà tancat.