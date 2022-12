La tardor més càlida des del 1950

Andorra la VellaAquesta tardor ha estat càlida i seca a l'estació central de FEDA, sent la més càlida des del 1950 seguida de la tardor del 2011, 2006 i 2014. L'última tardor normal o amb una temperatura mitjana inferior a la temperatura mitjana de referència pel període 1981-2010 va ser la del 2010. En aquest sentit, i tal com publica aquest dimecres Andorra Recerca + Innovació (ARI), la temperatura mitjana ha estat de 12,8 graus, quan la temperatura mitjana pel període de referència és 10,4.

Pel que fa a les precipitacions, no han estat excepcionals i en aquests tres mesos s'han acumulat 146,2 mm quan la mitjana pel període de referència és 226,1 mm. Si es tenen en compte com han estat aquests tres mesos, s'ha registrat un mes de setembre càlid, amb precipitacions poc abundants; un mes d'octubre amb temperatures molt per sobre la mitjana i sent el més càlid des del 1950 i precipitacions escasses, i un novembre càlid i sec.

Les primeres nevades es van donar a finals de setembre a l'alta muntanya on es van acumular fins a 2 centímetres de neu. Tanmateix, fins ben entrat el mes de novembre no s'ha gaudit d'un paisatge emblanquinat fins a cotes baixes i amb prou guix de neu perquè fos més que testimonial a l'alta muntanya. El dia 4 de novembre l'estació de Sorteny va registrar fins a 10 cm de neu nova. Els dies 22 i 29 es van acumular els gruixos més importants, fins a un gruix de 37 cm i un total de 39 cm el darrer dia. No obstant això, són gruixos per sota de la mitjana per l'època de l'any.

Des d'Andorra Recerca + Innovació, aviat s'ampliarà la informació en el Butlletí Climàtic que elaboren conjuntament amb el Servei Meteorològic Nacional d'Andorra.