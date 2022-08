Els taxistes portaran el servei de bus comunal a la batllia per "competència deslleial"

Andorra la VellaEls taxistes portaran el servei de bus a la demanda comunal a la batllia per competència deslleial. Consideren que és un servei gratuït de taxi amagat, i basen aquesta afirmació en el fet que fa un "porta a porta", com explica el president de l'Associació de Taxistes, Marco Pereira, als micròfons d'RTVA. El sector considera que un bus "ha d'aturar-se a les parades" i que, per tant, únicament el taxi pot oferir aquest servei "porta a porta".

Pereira matisa que encara no han començat les accions legals i que, ara per ara, "és una cosa que està sobre la taula". Declara que ho consultaran amb el seu advocat i "segurament ho farem".

Que Sant Julià vulgui afegir-se al servei de bus a la demanda comunal el que ha fet reaccionar els taxistes, que ara valoren la judicialització del conflicte.