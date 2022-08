Els taxistes titllen d'insuficient l'augment de les tarifes per als pacients que facin radioteràpia a l'estranger

Els taxistes creuen que és insuficient l'augment del 3,3% de les tarifes pel trasllat de persones que necessiten tractament de radioteràpia a l'estranger. El sector destaca que a la pràctica només representa, a la pràctica, un augment de 6 euros. 207 és la quantitat que la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) per cada viatge d'anada i tornada a Barcelona i 237 en el cas dels trasllats a Tolosa. Segons informa RTVA, Govern recorda que les tarifes no s'havien revisat des de la posada en funcionament del servei, el gener del 2020 i, per aquesta raó, s'ha aplicat el valor de l'IPC.