Terceravia vol que les bicicletes i els patinets circulin amb assegurança

Andorra la VellaEl grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha presentat 22 esmenes al projecte de llei del Codi de circulació, amb l’objectiu de fomentar la mobilitat responsable i millorar la seguretat a les carreteres, informen aquest dilluns en un comunicat. Entre les esmenes destaquen la introducció de la “obligatorietat de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb cobertures a tercers per totes les persones que condueixin bicicletes, tricicles, monocicles, patinets o vehicles de mobilitat personal”, amb l’objectiu que “tinguin cobertures a tercers que cobreixin els possibles danys que, per accident, puguin infringir a altres materials o persones”.

En aquest sentit, el conseller general Oliver Alis ha destacat que “tot vehicle que circuli per la via pública és susceptible de causar danys tant materials com a persones; per tant, cal garantir que si això passa, un servei d’assegurances degudament contractat es pugui fer càrrec dels desperfectes ocasionats”.

D’altra banda, el grup parlamentari introdueix al projecte de llei un canvi pel que fa al deure de socors en cas d’accident, en el qual proposen sancionar de “manera exemplar” la seva omissió, la seva l’obstaculització o no avisar els agents de l’autoritat i els serveis d’urgència quan sigui necessari. També sancionar de manera contundent “circular amb un vehicle, la càrrega del qual hagi caigut a la via per la seva mala posició i creï un perill greu per la resta dels usuaris de la via”.

Pel que fa a la il·luminació, Alis ha explicat que el grup proposa que circular amb l’enllumenat d’encreuament o els llums de posició sigui obligatori per a tots els automòbils, “sigui quina sigui la seva classe, i que circulin a qualsevol hora del dia”.