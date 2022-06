Tornen les coques tradicionals a l'Espícula

Ens anem acostant a les acaballes del mes de juny i això significa dues coses: l'arribada de l'estiu i de la revetlla de Sant Joan. Ben segur que quan parlem d'aquesta celebració ens venen moltes coses el cap, com per exemple, la fi del curs escolar, on passarem les vacances d'estiu, què farem per la revetlla, amb qui la passarem... Pyrénées Andorra vol aportar el seu granet de sorra i et dona una molt bona solució per a la nit de la revetlla. I és que l'Espícula ha preparat una gran varietat de coques de Sant Joan que el difícil serà triar amb quina et quedes.

La coca de Sant Joan és una de les coques més populars dins la nostra cultura i pot estar feta de diferents maneres. Ara bé, la Fleca Espícula de Pyrénées Andorra t'ofereix una coca de brioix amb crema de llimona i merenga, amb fruita natural confitada, amb xocolata, amb crema pastissera i també tens l'opció d'agafar la coca de pasta de full amb llardons i pinyons.

Existeixen moltes curiositats al voltant de la coca de Sant Joan. Per exemple, antigament, la coca de Sant Joan es menjava amb vi dolç o ranci, però el pas dels anys el cava ha anat guanyant terreny. També es diu que la coca té una mida estàndard, el doble de llarg que no d'ample i amb les vores arrodonides. La darrera que us explicarem va dedicada als més supersticiosos. I és que segons diu la gent de camp, la coca s'ha de consumir a l'exterior perquè menjar-la a l'interior de casa porta mala sort.

L'Espícula et dona l'opció de comprar a pes, és a dir, podràs comprar porcions de coca en funció de la quantitat que vingui de gust menjar. I si voleu fer càlculs, cada coca està pensada perquè hi mengin sis persones, però tot dependrà de les porcions que es vulguin fer. Això sí, la coca de Sant Joan s'ha d'encarregar amb 48h d'antelació trucant al 880.204.