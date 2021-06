Tornen les festes majors i els actes de final de curs

Disponible en: cat

BarcelonaCatalunya recuperarà a partir de dilluns les festes majors i revetlles, així com els actes de graduació en universitats, centres adscrits i escoles de negocis. Segons ha pogut saber l'ARA, també s'autoritzaran les festes de final de curs a les escoles. El Govern avalarà la celebració de tots aquests esdeveniments sempre que hi hagi controls de l'aforament i es garanteixin les mesures de prevenció del covid, com ara l'ús de la mascareta, obligatòria per a totes les persones de més de sis anys. "Els centres educatius podran obrir les portes a les famílies per fer les festes de final de curs i els actes de graduació, mantenint tots els protocols de seguretat", ha assegurat a TV3 el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. Fins ara totes aquestes celebracions estaven suspeses per evitar aglomeracions.

El departament de Salut fixa que les festes de final de curs a l'aire lliure es puguin fer amb un aforament màxim de 500 persones (alumnat inclòs) i sempre que es garanteixin 2,5 m2 per persona. Si l'espai és interior, es recomana que només hi assisteixin els infants o joves del grup de convivència estable, però si hi ha molt bona ventilació s'acceptarà la barreja de grups bombolla amb totes les mesures de prevenció. A més, si els centres educatius volen que les famílies hi participin, l’aforament serà del 50% de la capacitat de la sala amb un màxim de 250 persones, incloent-hi els alumnes, i les diferents famílies hauran de deixar un seient buit entre elles.

La possibilitat d'acompanyar els infants i adolescents en el seu últim dia de curs, especialment si canvien d'etapa educativa, és una reclamació de les Associacions de Famílies Federades d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) des de fa aproximadament un mes. Les famílies lamenten que els pares i mares fa un any que "no poden participar de la vida dels centres", cosa que limita el seu dret a participació i afecta negativament la qualitat educativa dels infants. Ara, davant l’evolució favorable de la pandèmia i el bon ritme de la vacunació, el departament de Salut autoritza els centres educatius a fer celebracions de final de curs sempre que se segueixin les seves directrius sanitàries.

Les fotografies de grup sempre es faran en espais exteriors i amb alumnes de la mateixa bombolla

En les festes de final de curs i els actes de graduació no es permetran els àpats: únicament es podrà dur a terme un refrigeri i només en un espai exterior i amb una distància mínima d’1,5 metres. A més, el Procicat desaconsella que les festes escolars incloguin ball i demanen que les activitats o espectacles es facin preferentment a l’aire lliure. Com en qualsevol acte, cap persona amb simptomatologia compatible amb covid, positiva o contacte estret d'un cas positiu els deu dies anteriors a l'esdeveniment pot participar en la celebració.

Per evitar les aglomeracions, Salut demana que les entrades i les sortides siguin esglaonades i que es mantinguin portes i finestres obertes durant tot el temps que duri l’acte per assegurar que hi ha renovació constant de l’aire. També l'entrega de certificats o diplomes es farà de manera esglaonada perquè les persones que el rebin mantinguin la distància mínima d’1,5 metres. Es prohibeix donar les mans o fer petons en el lliurament.

Totes els assistents hauran de portar mascareta i, pel que fa a les fotografies de grup, sempre es faran en espais exteriors i amb alumnes de la mateixa bombolla. La mascareta es podrà treure momentàniament per fer la foto.

70% d'aforament en casaments i funerals

El Procicat també ha aprovat mantenir a partir de dilluns les reunions de fins a 10 persones, però ha ampliat del 50% al 70% l'aforament de les activitats relacionades amb congressos i convencions, actes religiosos i cerimònies civils, incloent-hi casaments i funerals.

Així, les condicions per a aquests sectors s'equiparen a les de les activitats culturals: caldrà respectar el 70% d'aforament, estar asseguts, amb un màxim de 1.000 persones i fins a 3.000 a l'aire lliure o amb condicions de ventilació reforçada. També caldran mesures per evitar aglomeracions, un registre dels assistents i l'assignació prèvia de seients.

Una altra de les novetats és que es podran fer les assemblees d'entitats no només esportives sinó també culturals i, en general, d'entitats de base associativa. Fins ara només es permetien les d'entitats esportives i amb un aforament limitat al 50% i ara s'amplia fins al 70%, amb un nombre màxim de 500 persones o fins a mil si hi ha ventilació forçada i mesures de control d'aglomeracions. Totes aquestes mesures se sumen a les que han entrat en vigor aquest divendres, que amplien l'horari de la restauració i la cultura fins a la 1 de la matinada i incrementen al 70% l'aforament als locals comercials i als gimnasos.