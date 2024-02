Els tractors ja bloquegen la C-16 des de Berga amb una marxa lenta

BergaEls pagesos ja han començat la marxa lenta amb tractors que s’iniciava a Berga i anirà fins a Guardiola de Berguedà en sentit nord (la ruta cap a Andorra). La marxa ha començat una mica més tard de les cinc de la tarda, l’hora prevista, i es recomana que no se circuli per la C-16. L’acció afectarà els dos sentits de la marxa perquè els pagesos tenen previst girar a Guardiola de Berguedà i tornar a la C-16 en sentit invers. S’han bloquejat els accessos als dos pobles per evitar problemes dels conductors que volguessin saltar-se el col·lapse anant pel mig de les viles.