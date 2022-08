El trajecte entre Barcelona i Andorra en tren tardaria més de quatre hores per les parades

Andorra la VellaLa Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, vinculada a l’Ajuntament de Barcelona ha plantejat la connexió en tren des de Barcelona a Andorra. L’obra permetria connectar amb tren la capital catalana i el Principat en poc més de 2 hores i mitja (sense fer cap parada), tot i que reconeixen que si s’hi afegeix les habituals parades de l’actual línia de Puigcerdà, aquest temps s’incrementaria en més d’una hora, fins a les 3 hores i 35 minuts com a mínim. Per tant, la realitat és clarament superior a les quatre hores perquè no es contempla un servei directe entre Barcelona i Andorra i hauria de fer múltiples parades, sense anar més lluny a la Seu. De fet, a data d’avui anar de Barcelona a Alp en tren ja significa 3 hores i 40 minuts, als quals caldria sumar el temps per arribar fins a la Seu o Andorra. Per tant, més de quatre hores. Així ho ha recollit Ràdio Seu.

La presentació en línia va ser introduïda per l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, i va anar a càrrec del president de l’FMSS, enginyer industrial i ex directiu de Transports Metropolitans de Barcelona, Pau Noy, que justifica fer l’enllaç des d’Alp i no des de Puigcerdà, per després resseguir el riu Segre a partir de Bellver, perquè considera que “és el traçat més fàcil i, per tant, el més econòmic i viable”. Segons la idea que va presentar, a la primera fase es construiria la connexió entre Alp i la Seu, passant per Bellver i Martinet, i en les dues fases següents es pujaria fins a Sant Julià de Lòria, des d’on finalment d’arribaria a Andorra la Vella i, de forma subterrània, fins i tot a Escaldes-Engordany.

Noy també va exposar que, des del seu punt de vista, el servei hauria d’oferir un tren cada hora, a les hores punta, i un cada dues hores la resta del dia, i que funcionaria des de 2/4 de 6 del matí i fins a les 8 del vespre. És a dir, passarien un total de 15 trens diaris per sentit, que es podrien ampliar fins a 37. Els càlculs del responsable d’aquesta fundació també preveuen que la mitjana de la demanda seria de prop de 7.500 viatgers diaris i de gairebé tres milions anuals.