Transformació verda al Carrer Doctor Vilanova

Andorra la VellaLa reforma de la part baixa del carrer Doctor Vilanova d'Andorra la Vella, que s’està desenvolupant actualment perquè la zona passi a tenir tres carrils (dos de pujada i un de baixada i convertir-la en la porta d’entrada natural al centre de la parròquia), implicarà una revegetalització de la zona. Així doncs, es plantaran 25 arbres: se substituiran els que hi havia a la zona, i que no s’han pogut traslladar a altres espais verds de la parròquia perquè els informes dels tècnics no n’asseguraven la supervivència, i també se’n plantaran de nous.

Durant el primer trimestre del 2024 es farà la plantació i també s’enjardinarà amb prop de 200 metres quadrats de parterres tot l’entorn dels carrers Doctor Vilanova i Prada Casadet, on es plantaran una vintena d’espècies arbustives i flors de temporada que tenen una baixa demanda hídrica. Es farà d’acord amb els nous estàndards de replantació que s’estan aplicant a la parròquia per assolir consums d’aigua més eficients.

En la mateixa línia, la remodelació de la zona també implica una intervenció a la rotonda de l’encreuament dels carrers Doctor Vilanova i Prat de la Creu. El punt rodó d’enfront de l’edifici administratiu del Govern s’està impermeabilitzant i també es revegetarà amb espècies arbustives que demanen poca aigua.

El que sí que es traslladarà en els propers dies és el cirerer de grans dimensions que hi ha a la part baixa del carrer. L’estudi encarregat pel comú a una empresa especialitzada conclou que hi ha una alta possibilitat de supervivència en la replantació: s’ha esperat a fer el trasllat al final de la tardor, en tractar-se d’un arbre de fulla caduca. El lloc escollit per fer la replantació és l’entorn de l’església de Santa Coloma.