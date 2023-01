El trànsit a la part alta de Carlemany, només de baixada durant un any i mig

Escaldes-EngordanyLa cònsol major d'Escaldes-Engordany ha anunciat aquest dimecres el calendari referent a les obres de l'aparcament soterrat que es construirà davant de l'església de Sant Pere Màrtir. Així, els treballs que es duran a terme al número 39 de l'avinguda Carlemany s'iniciaran el dilluns 23 de gener i tindran una durada de setze mesos.

Gili ha explicat que aquestes obres implicaran diversos canvis en el sentit del trànsit de la zona que, de fet, començaran a implementar-se a partir del mateix dilluns. Amb relació a aquest tema, el sentit del trànsit de l'Avinguda Carlemany serà de baixada, el referent al carrer de Santa Anna serà de pujada i la part propera a les escoles també canviarà de sentit. D'aquesta manera, els vehicles provinents d'Encamp aniran redirigits a l'Avinguda Coprincep de Gaulle.

Pel que fa al nou aparcament, Gili ha recordat que les places es triplicaran amb relació a les existents. Així, el nou equipament -que té un cost total de 6,4 milions d'euros- comptarà amb 100 places i constarà de sis plantes soterrades. "Guanyarem espai pel vianant" ha assegurat Gili mentre detallava que també està prevista "una mica de zona verda" a la plaça que es construirà a la superfície de l'aparcament.

Per altra banda, Gili també ha anunciat que, amb l'objectiu de facilitar el trànsit de vehicles, s'enretiraran provisionalment alguns elements urbans com la font de la plaça de l'església, dos arbres, un fanal i els bancs que es troben davant l'Oficina de Turisme d'Escaldes-Engordany. Finalment, Gili ha comentat que aquesta actuació també servirà com a prova pilot per a veure com funciona el fet de donar prioritat als vianants.