Una de cada tres famílies de la Seu no tenen l'aparell que es fa servir per llençar matèria orgànica

Andorra la VellaA partir d'avui tots els contenidors d’orgànica i resta de la Seu d’Urgell han quedat tancats i només es podran obrir amb el mòbil o els clauers que s’han estat repartint a la ciutadania des de fa dues setmanes a diferents punts del municipi. A hores d'ara encara hi ha un 30% de famílies que no disposen d'aquest clauer o de la clau del telèfon mòbil. Per tant, no poden obrir els contenidors per dipositar la matèria orgànica i les restes.

La Mancomunitat ha repartit els clauers al 70% de les famílies de la Seu d'Urgell, després que s'hagi comunicat per carta i les xarxes socials. Amb la voluntat que totes les famílies puguin obtenir-lo, l’espai informatiu del Centre Cívic El Passeig es mantindrà obert fins al 12 de juny, de dilluns a dissabte, en horari de matí i tarda. Així ho informa Ràdio Seu.

El passat mes de febrer ja es va fer el tancament dels contenidors en un barri de la Seu d’Urgell com a prova pilot. La recollida selectiva la zona de Santa Magdalena i Circumval·lació ha assolit el 69 per cent i s’ha implantat una taxa justa, amb la qual el 82 per cent de les famílies han obtingut una reducció en el pagament de les escombraries. Cada nucli familiar s’ha estalviat una mitjana de 12,7 euros, i alguns han rebut una compensació de 20 euros en els darrers 4 mesos.

Tenint en compte aquests resultats, la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet ha manifestat que "s’ha demostrat que aquest sistema permet donar compliment al marc legal vigent i avançar en la implantació d’estratègies que ens permetin mitigar la situació d’emergència climàtica en la que vivim".