Tret de sortida de l’Andorra Taste amb un sopar inaugural

Andorra la VellaLa primera edició de l'Andorra Taste ja ha donat el tret de sortida a través d'un sopar inaugural elaborat per diferents xefs andorrans. L'esdeveniment comença oficialment aquest dimecres i s'allarga fins diumenge. El cap de govern, Xavier Espot, juntament amb el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, i la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, com a patrocinador oficial de l’esdeveniment, han donat la benvinguda han donat la benvinguda als ponents i a la premsa internacional.

El restaurant Can Manel situat a Andorra la Vella ha acollit aquesta primera cita culinària on a part del xef Carles Flinch, l’acompanyen José Antonio Guillermo del restaurant Odetti Bistro, Victoria Kemerer i Pablo Pérez del restaurant Kökosnøt i Alexis Estopiñán de la Pastisseria Estopiñán. Tots ells han preparat un menú inspirat en la cuina andorrana especialment creat per a l’ocasió amb productes autòctons i també receptes del país reinterpretades.

Al llarg d’aquests dies, diferents xefs andorrans que prenen part a l’Andorra Taste obriran els seus restaurants als ponents i a la premsa internacional per donar a conèixer i difondre la gastronomia d’alta muntanya. En concret, visitaran la Borda Raubert, el Diamant Espai Gastronòmic, el restaurant les Pardines 1819 i el restaurant Ibaya. A banda d’aquestes trobades culinàries establertes en el programa privat de les jornades professionals, l’Andorra Taste és un esdeveniment obert al públic, per la qual cosa des de l'organització manifesten que qui vulgui assistir al congrés i conèixer de primera mà les experiències que compartiran els cuiners tant internacionals com locals, poden fer-ho inscrivint-se presencialment o de manera telemàtica al web www.andorrataste.com.

Cinc dies per gaudir de la cuina d’alta muntanya de la mà d’alguns dels millors xefs del món

Així doncs, del 14 al 16 de setembre s’inicien les jornades per a professionals al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany amb la participació d’una quarantena de ponents nacionals i internacionals que aprofitaran la seva xerrada per explicar la seva pròpia experiència dins del món gastronòmic.

La voluntat és intercanviar diferents punts de vista sobre la gastronomia d’alta muntanya entre els experts convidats, alguns d’ells amb estrelles Michelin com ara Òscar García, del Baluarte; Nandu Jubany de Can Jubany; Oriol Castro del Disfrutar; Nacho Manzano de Casa Marcial; Fina Puigdevall de Les Cols; Francis Paniego del Portal de Echauren o Ana Ros de Hisa Franko. Per la part d’Andorra també participaran en les jornades professionals Miquel Canturri del Mínim’s; Carles Flinch de Can Manel; Josep Mª Kao del Restaurant Kao Andorra; Jordi Puy i Oriol Rovira de les Pardines 1819; Jordi Grau de l’Ibaya, Dolors Pal i Josep Mª Troguet de Borda Raubert; Victoria Kemerer i Pablo Perez del Kökosnøt; Marcel Besolí del Celler d’En Toni i Hideki Matsuhisa del Koy Hermitage.

D’altra banda, el carrer dels Veedors de la parròquia escaldenca acollirà del 16 al 18 de setembre l’Andorra Taste Popular on els visitants hi podran degustar diferents propostes culinàries de la gastronomia andorrana a càrrec dels xefs i rebosters participants. En aquest espai popular hi haurà també una Aula Kids, on els més petits podran cuinar plats andorrans, una zona de productors del país, showcookings en directe i música per acompanyar les jornades.