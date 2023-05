Andorra la VellaEl perfil d'Andorra Twits ha fet públic un vídeo on es mostra una situació curiosa. En una botiga venen 'Trumfos del Pirineu' amb l'epígraf que és 'patata de muntanya'. En la bossa hi ha el rètol segons l'empresa que envasa el tubèrcul és d'Oliana. L'adhesiu, però que hi ha en la part davantera de la bossa especifica que les patates són d'origen israelià.

Estava comprant trumfes de la zona, d'Oliana concretament, i de cop veig que son d'un altre pirineu que no es el nostre. Aixo es normal? 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/nfLnAItypF — Andorra Twits 🇦🇩 (@andorratwits) 25 de mayo de 2023