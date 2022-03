Unicef publica una guia per oferir a les famílies recursos per parlar de conflictes armats amb els infants

En la seva tasca de sensibilització a favor dels drets dels infants al país, Unicef Andorra ha publicat a la seva web una guia per a pares i mares, amb l’objectiu d’oferir recursos a les famílies per tractar el tema dels conflictes armats a casa. Quan el conflicte o la guerra són els titulars, com és l’actual conflicte a Ucraïna, pot causar en els infants i adolescents sentiments com la por, la tristesa, la ira i l'ansietat allà on visquis. Els infants sempre busquen en els seus pares i en les seves mares seguretat, més encara en temps de crisi.

Escoltar-los i conèixer el que senten, parlar-ho amb naturalitat i sense por, debatre sobre les fonts d’informació, centrar-se en les persones i accions de solidaritat i d’ajuda, limitar l’allau de notícies, poden ser algunes de les maneres de tractar un conflicte dins de casa, expliquen des de l'ONG. D'aquesta manera, Unicef Andorra ofereix consells sobre com abordar el conflicte armat amb el nen o la nena, per proporcionar-li suport i consol i contribuir en el seu benestar emocional. La guia es pot troba a https://unicef.ad/com-parlar-amb-els-nostres-fills-sobre-conflictes-armats/.