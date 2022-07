La Universitat Carlemany és la que més creix amb matriculacions

Andorra la VellaLa Universitat Carlemany és la que va tenir més alumnes matriculats durant el curs 2021-2022 i també és la quina ha experimentat un creixement més gran. Així es desprèn de la resposta que el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior ha fet a les preguntes que la consellera general socialdemòcrata Susanna Vela va entrar a sindicatura a finals del maig passat en relació als alumnes inscrits a títols universitaris. En total, entre la Universitat d'Andorra, la Universitat Carlemany i la Universitat European IMF, el curs 2020-2021 hi ha hagut 1.610 alumnes matriculats a universitats d'Andorra.

Així, a 10 de juny, la Universitat Carlemany tenia 839 alumnes inscrits durant el curs 2021-2022 distribuïts amb 8 titulacions. El creixement d'aquesta universitat s'observa amb el nombre d'alumnes que va tenir el curs 2020-2021, l'any d'arribada al Principat, amb 199 alumnes. De fet, la resposta també informa que en els dos darrers anys, la universitat ha obtingut fins a sis noves titulacions. Concretament, el nombre de persones que han iniciat el tràmit d'accés a l'ensenyament superior ha estat de 307 el curs 2021 i de 403 el curs 2022, amb un total de 710 persones.

Per la seva banda, la Universitat d'Andorra també ha experimentat un creixement fruit de la pandèmia, però es mostra més estable. El curs 2021-2022 hi ha hagut un total de 629 alumnes matriculats, respecte dels 547 que hi va haver el curs anterior o dels 542 fa dos cursos. Finalment, en la resposta també s'hi inclou la Universitas European IMF, que aquest curs ha tingut 142 alumnes matriculats, respecte dels 54 que hi va haver el curs passat.