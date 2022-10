Usuaris catalans lloen la campanya de promoció del català d'Andorra i proposen estendre-la a Catalunya

Andorra la VellaAlguns usuaris catalans han lloat la campanya de Govern per afavorir l'ús del català al Principat. I no només això. També han aprofitat per emplaçar a la Generalitat de Catalunya a emprendre mesures que avancin en el mateix sentit. "Tant de bo veure-la aviat arran dels Països Catalans i l'Aran", comenta un dels usuaris. "Que aquest missatge corri com la pòlvora!", exclama un altre.

Segons la ministre de Cultura i Esports, Sílvia Riba, la voluntat de la campanya és fer arribar missatges “clars i entenedors”, tant als empresaris com a la ciutadania, sobre “els drets dels clients o usuaris de ser atesos en català” i, paral·lelament, dels deures de les empreses pel que fa a “l’atenció al públic, la informació, la documentació i la publicitat en suport físic o digital”. A més, l’acció també posa especial èmfasi a remarcar que en els suports virtuals i les xarxes socials també hi ha l’obligació de fer servir el català.

L’eslògan principal de la campanya és ‘La llei del català ens dona drets i deures’ i també incorpora un missatge de reforç amb la frase ‘La llengua és responsabilitat de tothom’. El director del departament va destacar que la iniciativa d’enguany vol arribar en aquells àmbits de la societat on l’ús del català és menys destacat, així com a la resta de la població per informar-los dels drets lingüístics que tenen.