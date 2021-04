Qui vol vacunes d'AstraZeneca?

Disponible en: cat

BarcelonaLa controvèrsia que ha envoltat les vacunes d'AstraZeneca, arran de la seva vinculació a alguns casos de trombes, juntament amb l'estat del mateix procés de vacunació i la incidència actual del covid-19 en diversos països, ha provocat que els seus governs hagin posat a disposició de qui ho necessiti milions de dosis de la vacuna anglosueca. Alguns països s’han ofert fins i tot a comprar aquests sobrants, un fet que va portar a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a demanar que fossin lliuraments de franc.

Dinamarca, que el 14 d'abril passat va ser el primer país a anunciar que deixaria d’utilitzar completament AstraZeneca per la relació amb els trombes, ha arribat ja a un acord amb l’estat alemany de Schleswig-Holstein per subministrar-li 55.000 dosis de les 200.000 que té emmagatzemades al país. Des del primer moment, altres països com Lituània, Letònia i la República Txeca ja van expressar el seu interès en adquirir les dosis que Dinamarca no havia d’utilitzar.

El govern danès ha justificat també el seu moviment per la baixa incidència actual del virus al país, que no el situa en un escenari de tanta necessitat urgent de vacunes. L’agència reguladora danesa tampoc ha donat encara la llum verda per a la vacuna nord-americana Janssen, la qual els Estats Units van retenir temporalment també per possibles casos de trombes similars als d’AstraZeneca. Això podria posar sota tensió la campanya de vacunació a Dinamarca, on poc més d’un 20% dels ciutadans han rebut ja almenys una primera dosi. Per això, l’oposició danesa pressiona el govern perquè algunes d’aquestes dosis d’AstraZeneca es quedin al país i s’ofereixin a qui vulgui que li siguin administrades.

Al mateix temps, Noruega ha entregat a Suècia 200.000 dosis d’AstraZeneca i unes 16.000 més a Islàndia. El país també va suspendre temporalment l’administració de la vacuna anglosueca de manera preventiva, però encara ha de decidir si ho fa permanentment, com Dinamarca. De fet, les dosis que ha donat a Estocolm són un préstec per atendre la situació problemàtica que viu el país veí, però que li serien retornades en igual quantitat si finalment el comitè d’experts que ha de definir la posició de Noruega torna a autoritzar-ne l’ús.

Reciprocitat amb l'Índia

Però qui ha posat més dosis sobre la taula són els Estats Units. La Casa Blanca va anunciar dilluns que posaria a disposició d’altres països els 60 milions de dosis de la vacuna d’AstraZeneca que té emmagatzemades al país. La majoria aniran a l’Índia, que viu aquests dies una onada de contagis accelerada que ha posat sota molt d’estrès els hospitals del país, especialment a les grans ciutats. La vacuna de la farmacèutica anglosueca no ha estat aprovada oficialment encara per l’organisme regulador dels Estats Units per al seu ús dins del país.

Ahir, en una roda de premsa des del jardí de la Casa Blanca, Biden va confirmar l’enviament de vacunes a l’Índia, tot i que va admetre que encara cal decidir com es farà aquesta entrega. De manera més urgent, però, Washington enviarà a l’Índia com més aviat millor material sanitari, medicaments com el remdesivir i fins i tot “les parts mecàniques que calen per construir les vacunes”, va dir Biden. “Quan nosaltres vam tenir problemes, l’Índia ens va ajudar”, va recordar.

Sense mascareta als parcs als EUA

De fet, Biden havia sortit davant la premsa per anunciar la nova directriu del Centre per al Control de Malalties del país (CDC), que permetrà prescindir de la mascareta als que ja estiguin vacunats quan facin reunions a l’aire lliure amb altre gent vacunada, amb excepció de les grans multituds com concerts o estadis esportius, on encara caldrà dur-la.

Segons les dades que va donar Biden, el ritme de vacunacions als Estats Units ja ha assolit els 250 milions de dosis administrades i ha aconseguit que dos terços de la gent gran, el 67%, estigui completament vacunada i que fins al 80% hagi rebut almenys una dosi. Això ha permès reduir un 80% la mortalitat en aquest grup d’edat, que fins ara era on el covid-19 havia provocat més morts, i reduir-ne també un 70% les hospitalitzacions. Biden es va mostrar confiat que, amb aquest ritme, el 4 de juliol, Dia de la Independència dels Estats Units, els nord-americans podran també “independitzar-se del virus”.