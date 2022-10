La vaga del transport a França paralitza l'arribada de mercaderies

Andorra la VellaEn un comunicat de premsa conjunt, els sindicats francesos la Federació de Transports per Carretera Sud Solidaires i la Federació de Transports de CGT han convocat tots els sectors que vulguin sumar-se, entre ells els camioners, a una vaga durant tot el dia per l'increment dels salaris. El transport és el sector més afectat, tot i que en Educació o Sanitat també s'esperen aturades massives. Aquesta situació afecta Andorra perquè es preveu que el sud de França quedarà paralitzat per a la protesta per demanar millors salaris. La principal afectació serà en l'entrada de mercaderies perquè no es descarta la presència de piquets en l'RN20 per impedir el pas de camions. De moment, però no s'ha anunciat que l'atur porti també a un tall de les comunicacions amb Andorra per impedir l'arribada de turistes. La vaga està fixada per avui, tot i que no es descarta que pugui durar més dies.