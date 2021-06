Vallnord-Pal Arinsal obre aquest divendres el Bike Park i Mountain Park

La MassanaL’estació Vallnord Pal Arinsal donarà per obert al 100% les activitats d’estiu a partir d’aquest divendres. Així doncs, el Bike Park obrirà totes les seves instal·lacions de 10h a 18h30 durant tot el cap de setmana i tindrà com a protagonista l’esdeveniment Maxiavalanche, situació que requerirà adaptar la disponibilitat d’alguns circuits en funció de la cursa. El Mountain Park també estarà disponible el mateix dia en horari de 10h30 a 18h fins al diumenge amb un total de 6 activitats: Peke Park, Parc de Cordes, Kid’s Zip, Big Zip, Kàrting i Buggies.

A partir del 19 de juny, Vallnord - Pal Arinsal mantindrà l’obertura de forma diària del Bike Park i el Mountain Park amb 100% dels seus circuits (29 en total) i 6 remuntadors disponibles. Pel que fa al Mountain Park, la previsió és oferir cada dia de 10h30 a 18h amb un total de 15 activitats de les quals es destaca la tornada del Tir amb arc i a finals de juliol el simulador d’esquí. I com sempre, com a zones especials, també podran trobar-se amb el Pump Track, la practice i fun zone així com l’escola de Bike per a aquells que vulguin seguir aprenent en el món del Bike.

En restauració, també tindrà disponibles diferents restaurants segons obertura. En total, aquest cap de setmana els clients podran gaudir de la gastronomia al Xiringuito, Expresso i Coll de la Botella. A partir del 19 de juny, aquests l’Expresso i el Coll de la Botella obriran cada dia i a partir del mes de juliol, també s’afegiran a l’obertura durant els caps de setmana el Xiringuito de Pal i el Pla de la Cot. Finalment, el restaurant The Terrace al sector d’Arinsal obrirà les seves portes a mitjans de juliol, un cop s’inaugurin els circuits d’e-Bike.

Maxiavalanche

Aquest cap de setmana vindrà acompanyat de la Maxiavalanche, la cursa on riders professionals i amateurs de diverses categories (Europe Cup, Challenger, Amateurs i e-Bike). A partir del divendres 11 de juny i durant tot el cap de setmana, els participants i usuaris podran gaudir d’un esdeveniment que circula per tota Europa durant l’estiu. La sortida massiva es realitzarà al Pic del Cubil i terminarà al poble de la Massana. Es tracta d’un esdeveniment sense públic degut a la situació general i amb uns protocols ben definits: test COVID als corredors abans d’iniciar la cursa així com a l’equip organitzador i obligatorietat d’ús de la mascareta durant tot l’esdeveniment.

Obertura del refugi del Comapedrosa

La temporada va iniciar el passat divendres dia 4 de juny amb l’obertura del Refugi guardat del Comapedrosa. Un espai on poder gaudir de serveis gastronòmics i de pernoctació. El refugi està ubicat a 2.265 metres, al costat de l’Estany de les Truites i ofereix una capacitat d’acollida natural de fins a 48 persones amb una distribució de 4 habitacions i un protocol COVID ben definit. L’estació recomana realitzar reserves a partir del web de vallnordpalarinsal.com per així poder respectar la seguretat de tots els clients.

Una estació segura

Vallnord – Pal Arinsal disposa des de l’hivern del certificat de mesures antivíriques i antibacterianes de la mà d’OCA Global. Es tracta d’un segell que garanteix la seguretat a l’estació i les mesures de prevenció contra la COVID-19 per part de l’equip. Així doncs, EMAP disposa a la seva web de tots els protocols d’actuació per cada activitat i departament.