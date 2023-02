Els veïns desallotjats de l'edifici de Santa Coloma tornen aquest dimarts a la tarda als seus habitatges

Andorra la VellaEls veïns del número 28 de l'avinguda Santa Coloma que van ser desallotjats de casa seva el passat dia 16 podran tornar ja aquest dimarts a la tarda als seus habitatges. Així ho ha anunciat el cònsol menor d'Andorra la Vella, David Astrié, que ha celebrat que "els treballs més importants" per consolidar els fonaments de l'edifici ja estan fets i hagin donat "els seus fruits". Cal destacar que la intervenció feta ha consistit en l'estabilització de l'edifici amb la "injecció de resina al subsol per consolidar els fonaments" i també en "algunes feines de reparació de les esquerdes majors principalment a l'entrada" de l'immoble, segons ha detallat el cònsol menor.

Astrié ha destacat que les mesures que s'han estat fent també indiquen que "no hi ha cap moviment" i, per tant, els tècnics destaquen que els veïns poden tornar a casa seva. El cònsol menor de la capital ha destacat que els treballs s'hagin fet "ràpidament" i ha defensat l'actuació del comú, ja que va decidir desallotjar l'immoble perquè els tècnics "deien que hi havia un petit moviment que podia donar algun ensurt" i ha incidit que "mai s'ha parlat de risc de col·lapse". En aquest sentit, ha emfasitzat que la corporació comunal ha reaccionat "amb diligència, rapidesa, precaució i responsabilitat".

Quant als motius pels quals s'haurien produït aquests moviments, el cònsol menor ha destacat que els estudis ja ho determinaran, però que el més important és que "s'han fet els treballs més urgents" i que les actuacions s'han fet "ràpidament". A més, ha recordat que des del mes de maig, quan es van detectar els primers moviments, el comú ja va encarregar estudis i que des de llavors "no s'ha parat" de fer el seguiment, que continuarà, també en els edificis adjacents. "Des del minut zero ho vam posar en mans d'enginyers especialistes", ha defensat Astrié, per tal que "alertessin en cas de necessitat".

I ara un cop fets els treballs més urgents caldrà continuar fent altres reparacions, tal com ha reconegut el propietari de l'edifici, Josep Palmitjavila, que ha destacat que aquestes obres "s'aniran fent" i ja es veurà "qui té la responsabilitat". Palmitjavila ha incidit, com Astrié, que "el més important s'ha fet i s'ha fet bé" i tot i que encara manquen actuacions a realitzar "la gent pot tornar a casa seva, que és el que volen i trobar la intimitat de casa". Ha confessat que un cop s'han fet aquestes obres està "una miqueta més tranquil", però ha reiterat el neguit des del mes de maig i ha agraït l'actuació del comú i que s'hagi pogut actuar "sempre al tomb d'una taula".

Els costos de la reparació i consolidació de l'estructura, així com la substitució d'un tram del clavegueram de l'edifici han estat assumits en primera instància pel comú i ascendeixen a 30.000 euros. També s'ha fet càrrec de les despeses d'allotjament i manutenció de les persones que han estat durant els darrers dies reubicats en diversos hotels de la parròquia. Cal recordar que l'edifici consta de tretze pisos i un taller als baixos i que es va haver de desallotjar una trentena de persones.