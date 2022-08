La venda de pisos dispara un 40% la recaptació de l'impost de transaccions immobiliàries

Andorra la VellaL’increment en la venda de pisos està tenint una important repercussió per a les arques de l’Estat amb l’augment de la recaptació de l’impost de transmissions patrimonials. Segons les dades fetes públiques pel departament d’Estadística, les operacions immobiliàries entre el segon trimestre del 2021 i el primer d’aquest any han suposat un pagament d’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) de 14,99 milions d’euros. En els dotze mesos anteriors havia estat de 10,73 el que significa que l’increment ha estat d’un 40%. El motiu fonamental és que durant la bona part del 2021 i l’inici del 2022 la venda de pisos ha estat disparada i amb un augment de preus constants. L’ITP grava amb un 4% les operacions immobiliàries de compravenda i el 3% és per al comú de la parròquia on s’ha fet l’operació i l’1% per a Govern. Els comuns van percebre en l’any natural 11,4 milions d’euros per 3,5 Govern. És cert, però que si només es compta el primer trimestre d’aquest any hi ha una baixada respecte al darrer de l’any passat. Concretament, la recaptació d’ITP ha baixat de 4,2 milions a 3,5.