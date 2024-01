Vendre Andorra com el paradís on els temporers venen a cobrar 2.500 euros

Andorra la VellaLa temporada d’enguany no ha viscut una allau d’arribada de temporers argentins com va succeir l’any passat. Els mitjans de comunicació d’aquest país, però continuen amb la campanya de ‘vendre’ Andorra com un destí idíl·lic a Europa. El missatge és doble. D’una banda, s’indica que el Principat és el país més fàcil per emigrar si ets de Llatinoamèrica. El segon gran reclam és el nivell de salaris. En aquest cas, hi ha una ‘trampa’ evident. Quan s’indica el que cobrarien els temporers que vinguin s’utilitza el salari mitjà d’Andorra que és 2.442 euros. Aquest sou, però el cobra una part relativament petita de la població ja que el salari més habitual, el medià, es troba en la frontera dels 2.000 euros. I el salari més habitual dels temporers pot estar en els 1.500 euros. Per tant, la informació porta a engany ja que en cap país els temporers arriben i passen a cobrar l’equivalent al salari mitjà que correspon normalment a empleats que porten molts anys treballant en aquell estat.

La informació en concret especifica que “Andorra es va transformar en un dels destins més triats pels nascuts a Amèrica Llatina. Això es deu al fet que, en gran manera, no es requereix complir una infinitat de requisits per a residir allí. L’oferta de treball a Andorra abunda durant la temporada d’hivern, precisament des de novembre fins a abril. Els sectors amb major disponibilitat laboral són els següents: Hoteleria Gastronomia – Restaurants i Centres d’esquí i surf de neu. D’acord amb la informació de “PreciosMundi”, el salari mensual net que rep un habitant d’Andorra és de 2.652 dòlars que són 2.442 euros”.