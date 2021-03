Vendrell defensa el pipicà d'Escaldes

Escaldes-EngordanyDavant les queixes dels veïns per la instal·lació d'un pipicà a la zona del carrer Josep Viladomat la consellera de Medi Ambient del comú d'Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, ha sortit al pas i ha manifestat que "els gossos ja hi van" a aquest espai i el que vol el comú és "reordenar-lo, endreçar-lo i netejar-lo". Així, ha manifestat que en aquest punt ja hi ha una petita zona verda on els propietaris duen les seves mascotes per córrer i que el que vol la corporació comunal és que hi hagi un pipicà de tal manera que puguin "fer les seves necessitats" abans d'entrar en aquest espai verd.

Vendrell ha manifestat que "al contrari del que s'està dient", el fet que hi hagi un pipicà en aquesta zona farà que l'espai estigui més net. Així ha recordat que els pipicans es netegen de manera setmanal "regirant la terra" i que a més es demana la col·laboració dels ciutadans, ja que malgrat que és un pipicà es demana els propietaris de recollir els excrements dels seus animals.

"Volem reordenar-lo i mantenir-lo sempre net i en bones condicions higièniques i sanitàries", ha subratllat Vendrell, de tal manera que no hi hagi molèsties per als veïns i que habilitar aquest espai, "sigui beneficiós per a totes les parts". També ha volgut incidir que el pipicà està a prop de cases però "no a tocar".